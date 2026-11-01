ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೂ ಕೃತಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಲೇಖನವು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಭಾಷೆಯ ನಿಜವಾದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಆಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ. ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತೇವೆ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಡಗರದ ಆಚರಣೆಗಳ ಆಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೂ ಕೃತಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದೇಪದೇ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಆ 5 ಸುಳ್ಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ:
5 ಸುಳ್ಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಸತ್ಯ
1. ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದ್ದರೂ, ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ.
2. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನಾದರೂ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಯೇ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಉತ್ತರವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
3. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣವೊಡ್ಡಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಯೇ?
4. ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕನ್ನಡದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲೇಖನಗಳು, ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆಯೇ ಹಾಗೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೇ?
5. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತಂಕಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಮೂಡಿಸಲು, ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಓದುವ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ನಾವೇನು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ?
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದ ಕಹಳೆ
ಕೇವಲ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿ, ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹ. ಬರೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಡೆ-ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಡು-ನುಡಿಯ ನಿಜವಾದ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲೂ ಒಡಮೂಡಲಿ. ಬರಿ ಬಾಯಿಮಾತಿಗೆ ಭಾಷಾ ಪ್ರೀತಿ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು ಕನ್ನಡಮಯವಾಗಲಿ.