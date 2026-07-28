ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪದಕ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, 2 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 1 ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ: ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌(ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪದಕ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2 ಬೆಳ್ಳಿ, 1 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಲಭಿಸಿದವು. ಇದು ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ 5ನೇ ಪದಕ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶ ಈಗ 1 ಚಿನ್ನ, 3 ಬೆಳ್ಳಿ, 2 ಕಂಚು ಸೇರಿ 6ಪದಕ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪುರುಷರ 65 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಮುತ್ತುಪಾಂಡಿ ಒಟ್ಟು 286 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರ ಎತ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆದರು. ಸ್ನ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 126 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರ ಎತ್ತಿದ ಅವರು, ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಜರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 160 ಕೆ.ಜಿ. ಲಿಫ್ಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಅಜ್ನಿಲ್‌(299 ಕೆ.ಜಿ.) ಚಿನ್ನ, ಪಪುವಾ ನ್ಯೂ ಗಿನಿ ದೇಶದ ಮೊರಿಯಾ ಬಾರು(282 ಕೆ.ಜಿ.) ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.

ಕೈತಪ್ಪಿದ ಚಿನ್ನ:

ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಮಹಿಳೆಯರ 53 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್‌ ಒಟ್ಟು 199 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರ ಎತ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. 23 ವರ್ಷದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಸ್ನ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 88 ಕೆ.ಜಿ. ಹಾಗೂ ಕ್ಲೀನ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಜರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 111 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರ ಎತ್ತಿದರು. ಅವರು ಚಿನ್ನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಒನೊಮೆ ಒಮೊಲೊಲಾ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಒನೊಮೆ ಒಟ್ಟು 206 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರ ಎತ್ತಿ, ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆದರು.

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ಬಿಂದ್ಯಾರಾಣಿಗೆ ಕಂಚು:

ಮಹಿಳೆಯರ 58 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಂದ್ಯಾರಾಣಿ ಒಟ್ಟು 199 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರ ಎತ್ತಿ ಕಂಚು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಸ್ನ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 87 ಕೆ.ಜಿ., ಕ್ಲೀನ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಜರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 112 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರ ಎತ್ತಿದರು.

ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ್‌, ತೇಜಸ್‌ ಶಿರ್ಸೆ, ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕೇಶ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ

ಈ ಬಾರಿ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ತಾರಾ ಲಾಂಗ್‌ಜಂಪ್‌ ಪಟು ಮುರಳಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ್‌ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೋಕೇಶ್‌ ಸತ್ಯನಾಥನ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೇರಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಶ್ರೀಶಂಕರ್‌ ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ(8 ಮೀ. ಎತ್ತರ) ಪೂರೈಸಿದರು. 8.38 ಮೀ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ 8.01 ಮೀ. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿದರು. ಲೋಕೇಶ್‌ 7.77 ಮೀ. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು, ಅಗ್ರ-12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್‌ಗೇರಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪುರುಷರ 110 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್‌ ಶಿರ್ಸೆ ಫೈನಲ್‌ಗೇರಿದ್ದು, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 13.76 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.