ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮರೆಯದ 18 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ ಗುಕೇಶ್‌!

ಸಿಂಗಾಪುರ: ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗುಕೇಶ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಶಿಸ್ತು, ಆಟಕ್ಕೆ ಅವರು ತೋರುವ ಗೌರವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.

ಆದರೆ ಗುಕೇಶ್‌, ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಬಳಸಿದ ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿಗಳು, ಡಿಂಗ್‌ ಲಿರೆನ್‌ ಬಳಸಿದ ಬಿಳಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೆಸ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ, ಚೆಸ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು, ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ, ತಮ್ಮ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್‌ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಹೊರನಡೆದರು. ಅವರ ಈ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗೆದ್ದಾಗ ಹಿಗ್ಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗುಕೇಶ್‌ರ ವರ್ತನೆ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

In a game of 64 squares, you've opened a world of endless possibilities. Congratulations, @DGukesh, on becoming the 18th World Champion at just 18! Following in Vishy’s footsteps, you're now guiding the next wave of Indian chess prodigies. 🇮🇳♟️🏆

