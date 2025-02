ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ ಸೇರಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾನ್ಸ್‌! ಈ 2 ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿ.ಸಿ.ರಮೇಶ್‌ರನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌, ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ಹಾಗೂ 9ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬುಲ್ಸ್‌, ಕೆಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಆಟಗಾರರು, 17ರಿಂದ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೆಡರೇಶನ್(ಎಕೆಎಫ್‌ಐ)ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತೆ ಬುಲ್ಸ್‌ ತಂಡ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

