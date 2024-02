ನವದೆಹಲಿ(ಫೆ.21): ಏಷ್ಯನ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಭಾರತದ ಅನುಶ್‌ ಅಗರ್‌ವಾಲ್‌ ಈಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್‌(ಕುದುರೆ ರೇಸ್‌)ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತೀಯ ಈಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್‌ ಫೆಡರೇಶನ್‌ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅನುಶ್‌ ಡ್ರೆಸ್ಸೇಜ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಷ್ಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದ್ದ 24ರ ಅನುಶ್‌, 4 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್‌ ಕೂಟಗಳ ಮೂಲಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೀಶ್‌ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ ಭಾರತದ 8ನೇ ಈಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್‌ ಪಟು. ಈ ಮೊದಲು ದಾರ್ಯಾ ಸಿಂಗ್‌, ಜೀತೆಂದ್ರಜಿತ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಹುಸೈನ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಮೊಹಮದ್‌ ಖಾನ್‌(1980-ಮಾಸ್ಕೋ), ಇಂದ್ರಜಿತ್‌ ಲಂಬಾ(1996-ಅಟ್ಲಾಂಟಾ), ಇಂತಿಯಾಜ್‌ ಅನೀಸ್‌(2000-ಸಿಡ್ನಿ) ಹಾಗೂ ಫೌಆದ್‌ ಮಿರ್ಜಾ(2022-ಟೋಕಿಯೋ) ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವ ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗ್‌: 136 ಸ್ಥಾನ ಜಿಗಿದ ಭಾರತದ ಯುವ ಶಟ್ಲರ್‌ ಅನ್ಮೋಲ್‌!

ನವದೆಹಲಿ: ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಏಷ್ಯಾ ಟೀಂ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದ್ದ 17 ವರ್ಷದ ಅನ್ಮೋಲ್‌ ಖರ್ಬ್‌ ವಿಶ್ವ ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 136 ಸ್ಥಾನ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌?: ತನಿಖೆ ಆರಂಭ

ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನ ನೂತನ ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಮೋಲ್‌ 336ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು 11ನೇ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಚ್‌.ಎಸ್‌.ಪ್ರಣಯ್‌ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್‌ 19, ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ 24ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್‌-ಚಿರಾಗ್‌ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

17 yrs old Anmol Kharb, reigning National Champion and star of the recently concluded Badminton Asia Team Championships, move up by whopping 136 spots to be World No. 336 in latest BWF rankings.



Keep rising @Kharb_Anmol pic.twitter.com/qiMpCgevbm