ನವದೆಹಲಿ: ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಫೆಡರೇಷನ್‌(ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್‌) ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಲೀಗ್‌ನ ರೇಂಜರ್ಸ್‌ ಎಫ್‌ಸಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ಹಾಬ್‌ ಎಫ್‌ಸಿ ತಂಡದಿಂದ 2 ಸ್ವಂತ ಗೋಲು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೋಲುಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಎಂಬಂತಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿತ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್‌, ಡೆಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅನುಗ್‌ ಗುಪ್ತಾಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

