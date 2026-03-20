Karnataka hailstorm truth: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿ ಎಚ್ಆರ್ ಸಂಕೇತ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
“ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ Bill Gates ಕಾರಣ.” ನಾನು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಓದಿದೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕೆಳಗಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವನು. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮೊದಲ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬರುವ ಆ ಘಮಲು, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿ. ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಲ. ಇದು ಋತುಮಾನದ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ.
ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದರು
ಹೊಸದಾಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ನಾವು ಭಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸತ್ಯವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು. @IndiaMetDept ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು ಮಳೆ ಬರುವ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ. ಅವರು ಅದನ್ನು ವಾತಾವರಣ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಊಹಿಸಿದರು. ಪಿತೂರಿಯ ಮೂಲಕವಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ.
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೃತಕ ಮಳೆ ಯೋಜನೆ ಇದೆ — ವರ್ಷಧಾರಿ — ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆ. ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿದೇಶಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ
ಈಗ @BillGates ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಾಂಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು, ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ರಚಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸಿದ ಐಟಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ? Microsoft ಆ ಅಡಿಪಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ನಂತರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? @GatesFoundation ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಪೋಲಿಯೊ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ತಾಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ೭೦ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೇಡ.
ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು. @AltNews, @BoomLive_in ಮತ್ತು @Factlyindia ನಂತಹ ತಂಡಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವರ ವೈಫಲ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
HR ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯೊಳಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹರಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಜನ ತಪ್ಪು ಕಥೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ತುಂಬಬೇಕಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಭಯ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ: ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? @IndiaMetDept ಮಳೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾರಣವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Gates ಆರೋಪವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲವೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ.
ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಂಶಯವಲ್ಲ. ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಿಗೆ, Windows ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಪಡೆದವರಿಗೆ, Excel ಕಲಿತ ನಂತರ ನಾಯಕತ್ವ ಕಲಿತವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆವು ಎಂಬುದನ್ನು, ಯಾರು ನಾವು ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.
ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.