PM CARES for Children Scheme details: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್' ಯೋಜನೆಯು ಕೋವಿಡ್-19ರಿಂದ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಬಲ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹50,000, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ
ನವದೆಹಲಿ, (ನ.14): ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್' ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000 ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
33 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 4,543 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಠಾಕೂರ್ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ 613 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9,332 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 524 ಅರ್ಜಿಗಳು ನಕಲಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದ 8,808 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 4,543 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಠಾಕೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಂದಣಿ ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಾವು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಠಾಕೂರ್ ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ PM CARES ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 29, 2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಮರಣ ಮತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 11 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಮತ್ತು 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ ನಡುವೆ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅಥವಾ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು 'PM CARES' ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಂ ಕೇರ್ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಹತೆ
ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪಿಎಂ ಕೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಪಿಎಂ ಕೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೂ. 50,000 ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಿಷನ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 4000 ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹತ್ತಿರದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ/ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- 1-12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 20,000 ರೂ.ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು/ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು PM CARES ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಅರ್ಹ ಮಕ್ಕಳು 'ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ-ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ' (AB PM-JAY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅವರು 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
- PM CARES ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯಲು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
- ಪಿಎಂ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, https://pmcaresforchildren.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ .'