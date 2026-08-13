ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರದ್ದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಲ್ಲ. ಇತರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ (Social Media) ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಅಪರಾಧವೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಏನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ಮತ್ತು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿತನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ (Voyeurism), ಅಶ್ಲೀಲತೆ, ಮಾನಹಾನಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೈಲು
ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್ 77 ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ವಾಯರಿಸಂ' (Voyeurism - ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದು) ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
- ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಳಸುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳು) ಆಕೆಯ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಅಪರಾಧವೆಸಗಿದರೆ 3 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಸೆಕ್ಷನ್ 77 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ.
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 66E (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 2000)
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 66E ಖಾಸಗಿತನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
- ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾಗಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು, ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರವಾನಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, 2,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 67 ಮತ್ತು 67A ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರವಾನಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ. ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಕಳುಹಿಸುವವರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಸುಲಿಗೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು (ಸುಲಿಗೆ) ಬಳಸಿದರೆ, ಪ್ರಕರಣವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 308 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೇ?
ರಸ್ತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಬ್ಲಾಗರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ: ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು (Stalking), ಹೆದರಿಸುವುದು, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2023 (DPDP Act)
ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2023 (DPDP Act) ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರದ್ದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಲ್ಲ. ಇತರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.