ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ನ.5): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೆಷನ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾದಾಗ, ಟ್ರಂಪ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬದಲಾಗಿ, ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೀನ್ ಡಫಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಸಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ರಾಜಿ ಕ್ರಮಗಳ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ:
ಹೊಸ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಸಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವತಿ ಕಂಪನಿ ಶಿಫ್ಟ್ 4 ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ.
ನಾಸಾದ X-59 ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾಸಾದ ಎಕ್ಸ್-59 ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಜೆಟ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಶಬ್ದದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಹೀಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ತಬ್ಧ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಎಕ್ಸ್-59 ಜೆಟ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2025 ರಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅನಧಿಕೃತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಹಾರಾಟ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಪಾಮ್ಡೇಲ್ ನಿಂದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ನೆಲೆಗೆ. ಈ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೆದಿತು. ಎಕ್ಸ್-59 ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:14 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು 9:21 ಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. ವಿಮಾನವು ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 12,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು. ಎಕ್ಸ್-59 ಜೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಮಾಡದೆ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಕ್ವೈಟ್ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನಗಳು ಧ್ವನಿ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಮುರಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.