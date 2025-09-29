China's Three Gorges Dam Shifted Earth's Axis ಚೀನಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಮಾನವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಚೀನಾದ ತ್ರೀ ಗೋರ್ಜಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾಸಾ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷವು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ರೀ ಗೋರ್ಜಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಬದಲು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ವಿತರಣೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ನಾಸಾ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುವಾಗ, ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹಗಲಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 0.06 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ತ್ರೀ ಗೋರ್ಜಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಚೀನಾದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಯಾಂಗ್ಟ್ಜಿ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಚರಣೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣವು 1994 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದು 2012 ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಡೌಪಿಂಗ್ ಯಿಚಾಂಗ್ ನಗರದ ಬಳಿಯ ಹುಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಗರ್ ಸ್ಕೇಟರ್ ತನ್ನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆಯೇ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ (ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ) ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಿನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಹದ ಭೌತಿಕ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಚೀನಾದ ಬೃಹತ್ ತ್ರೀ ಗೋರ್ಜಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 22,500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಚೀನಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಂಚರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯು ಭೂಮಿಯಂತಹ ಗ್ರಹದ ಭೌತಿಕ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾನವ ಯೋಜನೆಗಳು ಗ್ರಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.