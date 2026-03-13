ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವು (ISS) ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಗರಗಳ ದೀಪಗಳು ಬಲೆಯಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಮಾ.13): ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವು (ISS) ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಗನನೌಕೆಯು ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಸಾವಿರಾರು ನಗರದ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ನೋಟ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕತ್ತಲೆಯ ಆಕಾಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರಗಳ ದೀಪಗಳ ಸಮೂಹವು ಭೂದೃಶ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವೆಬ್ ಅಥವಾ ಬಲೆಯಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
"ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವು ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದಾದ್ಯಂತ ಮೇಲೆ ಹಾರುವಾಗ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ರಾತ್ರಿಯ ನೋಟವಿದು," ಎಂದು ಐಎಸ್ಎಸ್ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ 16 ಬಾರಿ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ
ಐಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 16 ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ನಗರಗಳು, ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳ ದಟ್ಟವಾದ ದೀಪಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಫೋಟೋಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಅನುಭವ
2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಕೂಡ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ತುಂಬಿದ ಆಕಾಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತ್ತು. 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಭಾರತದ ರಾತ್ರಿಯ ನೋಟದ 'ಟೈಮ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್' ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಟವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು.