Breaking ಯಶ್ 19ನೇ ಚಿತ್ರ Toxic , ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಔಟ್!

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಓನ್ ಆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್, ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಹಿಟ್‌ ಕಿಂಗ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ 19ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಗೆ ಇಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ Toxic ಟೈಟಲ್ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು ಟೈಟಲ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಕ್ರಿಯೇ ಆಗಿರುವುದು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ.

ಕೆವಿನ್‌ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟೌನ್ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಟೈಟಲ್ ಗೆಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಯಶ್ ನಟನೆಯ 19ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಾಯಕಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇರಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಚಿತ್ರದ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಗೆ ಯಶ್ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶ್ 19ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಾಯಕಿ; ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ!

ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್‌ನ ಸಖತ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೋಕರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬರುತ್ತದೆ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿದೆ. ಮೋನ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಮೈಂಡ್‌ ಕ್ರಿಯೆಶನ್ಸ್‌ ಬೆನ್ನಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತಾ ಮೋಹನದಾಸ್‌ ಎಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಶ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್ ಅಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ 'A fairy tale of Grown ups' ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 'Chaos is man and you want him' ಅನ್ನೋ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದಿನವೇ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 2025ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಎಂದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಟೈಟಲ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌. ವಿಷಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಿನೆಮಾವಂತೆ, ಗೋವಾದ ಡ್ರಗ್‌ ಮಾಫೀಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಿನೆಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್‌ ಮೂವಿ ರೇಂಜ್‌ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನೆಮಾ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್‌ 10, 2025 ರಂದು ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯರು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು; ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್

ಗೀತು ಮೋಹನದಾಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ಲಯರ್ಸ್ ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಮೂತುನ್ ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಯರ್ಸ್ ಡೈರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 6 ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಗೀತು ಅವರು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್‌ನ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ.