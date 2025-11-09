'ಇದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೌರಿ ಕಿಶನ್.. ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಮಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅದೇನು ನೋಡಿ..
ಗೌರಿ ಕಿಶನ್ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ: ದೇಹ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ತಾರೆ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಘಟನೆಯೊಂದು, ನಟಿ ಗೌರಿ ಕಿಶನ್ (Gouri Kishan) ಅವರ ದಿಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಲಾಗರ್ ದೇಹ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಗೌರಿ ಕಿಶನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಗೌರಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರಿ ಕಿಶನ್ ತಮ್ಮ ಮೌನ ಮುರಿದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿದರ್ಶನ"
ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಗೌರಿ, "ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ನನಗೂ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ನಡುವೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಯಿತು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಇದರಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ಒಬ್ಬರ ರೂಪ ಅಥವಾ ದೇಹವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹ ಅಥವಾ ನೋಟವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಅದೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ನಟನಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೇ ಎಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು"
'96' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ, ಆ ಕಷ್ಟದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಸ್ಯದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೇಹ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಸಹಜಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಗೌರಿ ಕಿಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಿದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ತಪ್ಪಾದಾಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಯಾರನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಇದೊಂದು ಆಹ್ವಾನವಲ್ಲ"
ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಗೌರಿ, ದೂಷಿಸುವ ಬದಲು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. "ಇದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಆಹ್ವಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಅಮ್ಮಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗ) ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡಿಗರ್ ಸಂಗಮ್ ಬೆಂಬಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತ ಉದ್ಯಮದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ - ನನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನರಿಗೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರಿ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌರಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು
ಗೌರಿ ಕಿಶನ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವ್ಲಾಗರ್ನ ವೃತ್ತಿಪರವಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಅದರ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಲಾಗರ್ ನಟ ಆದಿತ್ಯ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರಿ ಅವರ ತೂಕದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.