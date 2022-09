ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎವರ್ ಯಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್‌. ಈ ಬಾರಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಧವನ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಚಾಟ್ ಶೋ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Disney Plus Hot Star ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಬಿದ್ದ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, 65 ವರ್ಷದ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ತನ್ನ ಯಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಅವರ ಯೌವನ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಎಂದು ಕರಣ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ,ಸೆಕ್ಸ್, ಸೆಕ್ಸ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಎಂದು ಅನಿಲ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸೆಕ್ಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಸೆಕ್ಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ನಾನಿಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ (Age) ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. Michael Roizen ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು-ಮಾರಾಟದ ಪುಸ್ತಕ, RealAge-You can Young as You Can? ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ (Sex) ವಿರೋಧಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 1.6 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1982 ರ ಜರ್ನಲ್ Gerontologist ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು (Study) ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಆವರ್ತನ (ಪುರುಷರಿಗೆ) ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಆನಂದ (ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ) ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಅನಿಲ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಯೌವನದ ಗುಟ್ಟು ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತೆ!

ಜನವರಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ 60 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವು, ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆಂತರಿಕ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪುರುಷರು (83.4 ಶೇಕಡಾ) 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಲೈಂಗಿಕತೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ ?

ನಿಯಮಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಯೌವನದ (Teenage) ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆಂಡ್ರಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (IASH) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಚಿರಾಗ್ ಭಂಡಾರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಂತರ, ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್‌ಗಳು (ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯ ವಿರೋಧಿ ಹಾರ್ಮೋನ್) ಏರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದಾ ? ತಜ್ಞರು ಏನಂತಾರೆ

ಮುಲುಂಡ್‌ನ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮನೋವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾವತ್, 'ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ನಂತರ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. ಹೃದಯಾಘಾತವು (Heart attack) ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತ್ರಾಣ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಡಾಕುಮಾವತ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಟೋಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೂ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ (Lifestyle)ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಡಿಗೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ (Negative thoughts) ಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಗಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ (Sleep) ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.