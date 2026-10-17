ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೂರ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊ ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗ ಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು?
ಮೈಸೂರು (ಅ.17): ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬಲೂನ್ ಮಾರುವ ಬಾಲಕಿ ಅಪಹರಣ, ಬಲತ್ಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಯ ಅಪಾದನೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಂದು (ಶನಿವಾರ (ಅ.17)) ಆರೋಪಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ನೋವು ತಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಪರಾಧಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ..
ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರದ ರೀತಿ ಇದು ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಬಿಡಿಗಾಸು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಲಲ್ಲ. ಬರ ಪರಿಹಾರ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದುಬಿಟ್ಟು ಜನರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಧೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ
ನಮಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಆದರೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಧೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ತರಬೇಡಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆಶಿ ವೇದಂತಿ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ ಎಂದು ತಿವಿದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್!
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಮೀರಿಸಲಾಗಲ್ಲ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗಿನ ಆಟಗಳು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ದಿನವೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಎಂದರು.