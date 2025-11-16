Haunted-Ghosts Of The Past: ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
Haunted-Ghosts Of The Past Release Date: ಮಿಮೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೇತನಾ ಪಾಂಡೆ ಅಭಿನಯದ "ಹಾಂಟೆಡ್: ಘೋಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್" ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ 2011 ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ 3D ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಮೂಲತಃ ಇದನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಲಹೆ ಶಿರಾಸವಹಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ ಅವರ "ಹಾಂಟೆಡ್: ಗೋಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್" ಚಿತ್ರವು ಮೂಲತಃ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ "ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ದುರಂತವು VFX ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ನಂತರ ನಾವು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಾಂಟೆಡ್ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೈಜ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಜನವರಿ 30, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಚಿತ್ರದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
AI ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ VFX
"ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು VFX ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅವು ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 10-12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು AI ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ AI ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ VFX ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ
"ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಚಿತ್ರವಾದ, ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ VFX ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆಯದೇ ಜಗತ್ತು." ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 3D ಚಿತ್ರ
ಮೊದಲ ಭಾಗವು 3D ಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್, "ಹಾಂಟೆಡ್: ಗೋಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 3D ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.