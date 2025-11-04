Prakash Raj Slammed by Child Artistes After Kerala State Awards ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದ ನಂತರ 2025 ರ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.4): 2025 ರ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು, ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮಕ್ಕಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅಗತ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವ ನಟರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಲಿಕಾಪುರಂ' ಮತ್ತು 'ಗು' ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆ ದೇವನಂದ ಜಿಬಿನ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ರನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ" ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೇವನಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಸ್ಥಾನಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀಕುಟ್ಟನ್', 'ಗು', 'ಫೀನಿಕ್ಸ್', ಮತ್ತು 'ಅಜಯಂತೇ ರಂದಮ್ ಮೋಷನಂ (ARM)' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವನಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಇತರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಭಾಗ. ಆದರೆ, ಇದಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ; ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಸ್ಥಾನಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀಕುಟ್ಟನ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೇಶ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ನಟ ಆನಂದ್ ಮನ್ಮಧನ್ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೂ, 'ಮನು ಅಂಕಲ್' (1988) ಮತ್ತು 'ಕಾಕ ಮುಟ್ಟೈ' (2014) ನಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಮನಸೆಳೆದರು. "ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು OTT ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನಂದ್ ಮನ್ಮಧನ್ ಕೂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 'ಸ್ಥಾನಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀಕುಟ್ಟನ್' ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯೋಗ್ಯ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬಾಲತಾರೆಯರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿತು." ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು." ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿ ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಕರರು ಹಾಗೂ ಯುವ ಜನರು ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಈ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ' ಎಂದಿದ್ದರು.
ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮನ್ನಣೆಗಳು ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ.