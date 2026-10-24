ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಅಲಂಕಾರ ಕೆಲಸಗಾರರು 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ Pokemon ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, 41 ಸೆಟ್ಗಳು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ £1.56 ಮಿಲಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹19.8 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾದವು.
1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ Pokemon ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ₹19.8 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ! 15 ವರ್ಷ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮರೆತಿದ್ದ ಸಂಗ್ರಹ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಅಲಂಕಾರ ಕೆಲಸಗಾರರೊಬ್ಬರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ Pokemon ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ £1.56 ಮಿಲಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹19.8 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1990ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಾರದೆ ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿತ್ತು.
ಮಗನ ಹವ್ಯಾಸದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಗ್ರಹ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ವೋಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ Pokemon ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ತಂದೆಯೂ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು.
ಆದರೆ ಮಗನಿಗೆ ಅದು ಆಟ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ತಂದೆಗೆ ಅವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಂಗ್ರಹ ವಸ್ತುಗಳಂತೆ ಕಂಡವು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು 1990ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಇಬೇ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು.
ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಂಗ್ರಹ
42 ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೆಟ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಬಳಿ 42 ಸಂಪೂರ್ಣ Pokémon ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದವು. ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಫೋಲ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಗ ಬೆಳೆದಂತೆ Pokemon ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಈ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮನೆಯ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದವು.
ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ Pokémon ಕಾರ್ಡ್ ಸುಮಾರು £6,000, ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ₹7.6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಸುದ್ದಿ ಓದಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಅದೇ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವಾಯಿತು.
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಬೆಲೆ
£300ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸೆಟ್ £75,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ
ಈ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟು 42 ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 41 ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ Ewbank’s ಹರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಮೊತ್ತ £1.56 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿತು.
ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು £300ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ £75,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಅಪರೂಪದ Charizard ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ £100,000 ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಹರಾಜು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಹರಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಇರಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ
ಈ ಘಟನೆ ಹಳೆಯ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಗ್ರಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸ್ವರೂಪ, ಸ್ಥಿತಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ; Pokemon ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ಆದರೂ, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.