ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಸಾಕು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಹೊಲಗಳು, ತೋಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹಾವುಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ?
ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಸಾಕು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಹೊಲಗಳು, ತೋಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹಾವುಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಅವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಲವರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ನೆಲದೊಳಗಿನ ಬಿಲಗಳು, ಇಲಿಗಳ ಬಿಲಗಳು, ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳು, ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ರಾಶಿಯ ಕೆಳಗೆ ಅವು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕೆಳಭಾಗ ಅಥವಾ ಇತರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಜಾಗಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಹಾವುಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಿಲದೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಹಾವುಗಳು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆಯೇ?
ಹೌದು, ಹಾವುಗಳು ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ತನೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ರ್ಯಾಟಲ್ಸ್ನೇಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರೀಸೃಪ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನೀರನ್ನು ಅವು ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಇದರರ್ಥ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳೂ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೀರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಲು ಚಲಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ವರ್ತನೆ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಮಳೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ?
ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಯ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಮಳೆಯಿಂದ ನೆಲದೊಳಗಿನ ಬಿಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದರೆ ಹಾವುಗಳು ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಇತರ ಉಭಯಚರಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಮೂಲಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಚಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದೂ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಳೆಯ ನಂತರ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಚಲನವಲನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಹಾವುಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಗಿಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬೇರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಎತ್ತರದ ನೆಲ, ಒಣ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾಗಗಳತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀರಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಜಬಲ್ಲವು. ಆದರೂ, ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ತಲುಪಬಹುದು. ಭಾರಿ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಬಳಿಕ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳು, ಗೋಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳು, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಳೆ ನಿಂತ ಬಳಿಕ ಹಾವುಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ?
ಮಳೆ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾವುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವವರೆಗೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಶೀತರಕ್ತದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸರದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಅತಿಯಾದ ಚಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಅವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ, ಆಹಾರದ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೂ ಹಾವುಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಳೆಯ ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ: ಹಾವಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ಕೈಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಡಿ: ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ರಾಶಿ, ಎಲೆಗಳ ಗುಡ್ಡ ಅಥವಾ ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಹಾವನ್ನು ಕೆಣಕಬೇಡಿ: ಹಾವು ಬೆದರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಚ್ಚಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ: ಹಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಜನರು ಓಡಾಡುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಾವು ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಪ್ರವಾಹದ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ: ಉರುಳಿದ ಬಕೆಟ್ಗಳು, ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಾವನ್ನು ನೀವೇ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು, ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ನೆನಪಿಡಿ
ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹಾವುಗಳು ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಪರಿಸರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ, ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹವು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗ, ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಯ ಬಳಿಕ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಭಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ. ಮನುಷ್ಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.