Weekend Tips: ಗೆಜೆಟ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ವೀಕೆಂಡ್ ಹೀಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ

Best ways to spend time on weekends: ವಾರಾಂತ್ಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಸೋಮಾರಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೂ ಏಳದ ಜನರು ನಂತ್ರ ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಗುವ ರಜೆ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಏನು ಮಜಾ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿ.