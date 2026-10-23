ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಂಬೆ ರಸ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಳಕನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ದೀಪಾವಳಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು, ಧೂಳು, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಗಳ ಆಗರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಡಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅವು ಮಂದ ಮತ್ತು ಸವೆದುಹೋಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಇದನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ
ಹಿಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀಸ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿ.
ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೊಳಪು ಮಾಡಿ
ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ಈಗ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಬಿಸಿ ನೀರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು
ಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುತುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ವಿನೆಗರ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು, ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಜಿಗುಟಾದ ಶೇಷವು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ನೀವು ತಯಾರಿಸಿದ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಹಿಡಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಗುರು ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.