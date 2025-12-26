ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಬಳಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾತಾಯನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವಾತಾಯನ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಬಳಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿನೀರಿನ ಅನುಕೂಲವು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ವಾತಾಯನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್: ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ!
ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಅನಿಲ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಇದು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆಸುತ್ತು ಬಂದಂತಾದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನಗೃಹದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು.
ಬಾತ್ರೂಮ್ ವೆಂಟಿಲೇಶನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಾರದು. ಗೀಸರ್ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಹೊರಹೋಗಲು ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ (Exhaust Fan) ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಹೊರಗಡೆ ಅಳವಡಿಸಿ, ಬಿಸಿನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ತರುವುದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ.
ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಶವರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಡಿ. ಶವರ್ನ ನೀರು ಗೀಸರ್ನ ಬರ್ನರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಗೀಸರ್ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕದ (Regulator) ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಈ ಐದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ:
* ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ; ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.
* ಸತತವಾಗಿ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಇಡಬೇಡಿ.
* ಗೀಸರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿಡಿ.
* ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾದ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಗೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.
* ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದೊಡ್ಡವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ.