ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 44 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, 76 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 49 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್
ಮುನಿರಾಬಾದ್: ಎಲ್ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮದ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೇ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 44 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ 76 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಒಳಹರಿವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸೆ. 10ರಿಂದ ಅ. 23ರ ವರೆಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ
ಸೆ. 10ರಿಂದ ಅ. 23ರ ವರೆಗೆ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರೂ ಹರಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಸಾವಿರ ಕ್ಯುಸೆಕ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 37 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಣಾಮ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 1,630 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆಗ ಸುಮಾರು 96 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.
ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕು 120 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು:
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದೇಶದ ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಜತೆಗೆ ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ, ತೊಗರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 120 ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 120 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ.
ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 44 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಳಹರಿವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 31 ಟಿಎಂಸಿ ಕಡಿಮೆ
ಅ. 23ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ 49 ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 80 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ 31 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾದರೂ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಹರಿವಿನ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ನಿನೊ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಜಾಗತಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದಾದರೂ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಒಳಹರಿವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲು ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹರಸಾಹಸ
ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ''ಕನ್ನಡಪ್ರಭ''ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಅವರು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಿತವ್ಯಯಗೊಳಿಸಿ, ನ. 20ರ ವರೆಗೆ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಳಹರಿವು ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ, ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳ ಅಗತ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ರೈತರು ಈಗ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯತ್ತ ಆತಂಕದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.