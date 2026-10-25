ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮಂಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಹದ ಚಮಚವನ್ನು ಇಡುವ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮಂಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಹದ ಚಮಚವನ್ನು ಇಡುವ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಿಟಕಿ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಚಮಚ ಇಡುವುದೇಕೆ?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜು ಹೊರಗಿನ ಚಳಿಯಿಂದ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವು ಈ ತಂಪಾದ ಗಾಜನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿಟಕಿ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಚಮಚವನ್ನು ಇಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೆಲವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೋಹವು ಶಾಖವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಚಮಚವು ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಚಮಚದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಟ್ರಿಕ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪನೆ.
ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನು?
ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ, ಈ ತೇವಾಂಶ ಹೊರಹೋಗಲು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ತೇವಾಂಶ ತಂಪಾದ ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಿಟಕಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಂಜು ನಿವಾರಿಸಲು ಈ 5 ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ
1. ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
3. ಮನೆಯ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಆರ್ದ್ರತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
4. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜು ಮತ್ತು ಹಲಗೆಯನ್ನು ಒರೆಸಿ
ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ನೀರು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇಂಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಕಿಟಕಿಯ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಹಳಿಗಳನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಕಿಟಕಿಯ ಪರದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ
ಮುಚ್ಚಿದ ಪರದೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಘನೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿಡುವುದರಿಂದ ಕೋಣೆಯ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿ ಗಾಜಿನ ಬಳಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ತೇವಾಂಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ.
ಕಿಟಕಿಯ ಎರಡು ಗಾಜುಗಳ ನಡುವೆ ಮಂಜು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?
ನಿಮ್ಮದು ಡಬಲ್ ಗ್ಲೇಜ್ಡ್ ಕಿಟಕಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಗಾಜಿನ ಫಲಕಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಮಂಜು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘನೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚಮಚ ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಿಟಕಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅಚ್ಚು ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಕಿತ್ತುಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ತೇವಾಂಶದ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.