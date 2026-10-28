Diwali 2026: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಮುರಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಹಾಳಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ 7 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿ
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
ಮುರಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ದೀಪಾವಳಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಮುರಿದಿರುವ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಳಸದಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ. ಸ್ಟೀಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅನಗತ್ಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಡಿ. ಮುರಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಾಳಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು
ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸದ ಹಳೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವಿನ ತಂತಿ ತುಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿ.
ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು
ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸದಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಧರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಹರಿದ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಡಿ.
ಹಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರದ್ದಿ ಕಾಗದಗಳು
ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ರದ್ದಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾಗದಗಳು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವೇಳೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸದಿರುವ ಮುರಿದ ಕುರ್ಚಿ, ಹಾಳಾದ ಮೇಜು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಸೋಫಾ ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸುವ ಯೋಜನೆಯಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು ಮನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಾಳಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಅನೇಕರು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮುರಿದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರದಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿ.
ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹಳೆಯ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ದೀಪಾವಳಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವೇಳೆ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.