ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪರೋಟ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಪರೋಟ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪರೋಟ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಪರೋಟ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮಸಾಲೆಗಳ ಪರಿಮಳದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಪರೋಟವನ್ನು ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಸವಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪರೋಟ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪರೋಟ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಸಾಲೆಗೆ:
- ತುರಿದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ – 2 ಕಪ್
- ಧನಿಯಾ – 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
- ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 4
- ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
- ಹೆಚ್ಚಿದ ಶುಂಠಿ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು – ಸ್ವಲ್ಪ
- ಗರಂ ಮಸಾಲ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಪರೋಟ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ:
- ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು – 2 ಕಪ್
- ಅಜವಾನ – ¼ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ರವೆ – 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
- ನೀರು – ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
- ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ – ಬೇಯಿಸಲು
ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪರೋಟ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿಸಿ
ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಧನಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುರಿದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಧನಿಯಾ-ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 2: ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ರವೆ, ಅಜವಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 15–20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 3: ಪರೋಟಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ನೀಡಿ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಉಂಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಟ್ಟಿಸಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಇಡಿ. ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಿಂದ ಪರೋಟದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಲಟ್ಟಿಸಿ. ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಹರಿದುಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಹಂತ 4: ಪರೋಟವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ
ಬಿಸಿ ತವಾದ ಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಿಸಿದ ಪರೋಟವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 5: ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಿರಿ
ಪರೋಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ತವಾದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟ್ನಿ ನೀಡಿದರೆ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪರೋಟ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ
- ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತುರಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಮಸಾಲೆ ನೀರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿ; ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನೀರು ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
- ಪರೋಟ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಡಿ.
- ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಪರೋಟ ಒಳಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
- ಗರಿಗರಿಯಾದ ಪರೋಟ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ.