ವೀರಪ್ಪನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ, ಆತನ ಪತ್ನಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದುರಂತ ಸಾವು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದನವನದ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲೊಂದು ಸತ್ಯಮಂಗಲಂ ಅರಣ್ಯ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನರಹಂತಕ ವೀರಪ್ಪನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತನ ಸಹಚರರು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದೀಗ ವೀರಪ್ಪನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ, ಆತನ ಪತ್ನಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದುರಂತ ಸಾವು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಗೋಪಿನಾಥಂ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ವೀರಪ್ಪನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು? ಮಾರಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ? ಎಂಬ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೀರಪ್ಪನ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೆರವಾದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ವೀರಪ್ಪನ್ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವರು ಶರಣಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನ್ ಸಹೋದರನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಪರಿಚಯವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆತ ಎತ್ತರದ, ಸದೃಢ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ, ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನಂತೆ.
ಮಾರಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಅರ್ಜುನ?
ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ತಿರುವು ಸಿಗುವುದು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ವೀರಪ್ಪನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಔಷಧಿ ನೀಡುವುದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವುದು ಆಕೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಅರ್ಜುನ, ಮಾರಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನಂತೆ.
ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಕೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಾನವೀಯ ನಡೆ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿತೇ?
ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ, ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಮಾರಿಯಮ್ಮನಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದ ಅರ್ಜುನ ದಿಢೀರ್ ನಾಪತ್ತೆ
ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಅರ್ಜುನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದನಂತೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ, ಡಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಆತ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆತ ಹಾಜರಾಗದೇ ಹೋದಾಗ ಆತನ ನಾಪತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಆತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ, ಹೇಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಎಂಬುದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಿನಾಥಂ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ನದಿ ದಾಟಿಸುವಾಗ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಜಾರಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಗೈಡ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದರೂ ಆಕೆ ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.