ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (KSRTC) ಹೊಸ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಎರಡು ಹೊಸ AC ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (KSRTC) ಹೊಸ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಎರಡು ಹೊಸ AC ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳು ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮ
AC ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಲವು ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.15ಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ ಮೊದಲ ಬಸ್
ಮೊದಲ AC ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.15ಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಈ ಬಸ್ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.15ಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಸ್ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಲುಪಲಿದೆ. ಈ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಜೇವರ್ಗಿ, ಶಹಾಪುರ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ಸಿಂಧನೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಹಿರಿಯೂರು ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಬಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.15ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭ
ಇನ್ನೊಂದು AC ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.15ಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಈ ಬಸ್ ರಾತ್ರಿ 9.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.15ಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 9.30ಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ಗಳು, AC ಬಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ KKRTCಯ ಕಲ್ಯಾಣ ರಥದಂತಹ AC ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೇವೆಯೂ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೇವೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕೆಟ್ ವಿವರ
ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಖರಪ್ರಯಾಣ ದರ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಎರಡು ಹೊಸ AC ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ.