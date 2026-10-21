ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ರೈತ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ರೈತ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ತಮ್ಮ ಎಂಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚನ್ನಕೇಶವ ಎಂ. ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹20ರಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಬಳಸುವವರ ನಡುವೆ, ಅದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೃಷಿ ಕಲಿಯಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಚನ್ನಕೇಶವ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಕೃಷಿ ಪಯಣದ ಕುರಿತು Startup Pedia ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ತಂದೆಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮಗ!
ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಕೇಶವ ಎಂ. ಅವರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ 2003ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಚನ್ನಕೇಶವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಅರಿಶಿನ, ಕಾಫಿ, ಕೋಕೋ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಹಲವು ಬೆಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ತರಬೇತಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾಠ!
2004-05ರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಕೇಶವ ಅವರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಕರಿಮೆಣಸು, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾವು, ಹಲಸು ಮತ್ತು ಸೀತಾಫಲದ ತಲಾ 10ರಿಂದ 15 ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು.
ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮರಗಳು ಫಲ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.
100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿಗಳ ನರ್ಸರಿ!
ಚನ್ನಕೇಶವ ಅವರ ಕೃಷಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್, ರಂಬುಟಾನ್, ಅವಕಾಡೊ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಣ್ಣುಗಳ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಬೆ, ವಾಟರ್ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಅವಕಾಡೊ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನರ್ಸರಿಯನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟು!
ಎಂಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚನ್ನಕೇಶವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುಮಾರು 150ರಿಂದ 200 ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರ ಬಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ಅವರ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.