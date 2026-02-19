ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, KSRTC ಬಸ್‌ನಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಷಿನ್ (ETM) ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ಪರದಾಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ &nbsp;ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಕೃತ್ಯವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ KSRTC ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು–ಶಿರಸಿ ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬಸ್‌ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖದೀಮರು ಬ್ಯಾಗ್ ಸಮೇತ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕದ್ದೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಷಿನ್ (ETM) ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪರದಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು

ಟಿಕೆಟ್ ಮಷಿನ್ ಕಳವು ಆದ ಕಾರಣ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ KSRTC ಬಸ್‌ನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಬಸ್‌ನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಬಸ್ ಚಾಲನೆ ಆರಂಭವಾಗದೆ ಇದ್ದುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ, KSRTC ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Related Articles

Related image1
ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್-ಲಾರಿ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ! ವಾಹನ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜು, 12 ವಿದೇಶಿಗರಿಗೂ ಗಾಯ
Related image2
KSRTC ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಎರಡೂ ಕೈ ಊನ: ನೊಂದ ಟೆಕ್ಕಿ ಯುವತಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹಾ ತೀರ್ಪು

ಈ ನಡುವೆ, ಖದೀಮರು ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್‌ನಂತಹ ಅತಿ ಜನಸಂದಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿರುವುದು ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.