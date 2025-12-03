ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ, ಭಕ್ತರು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ತಳ್ಳಾಟ-ನೂಕಾಟ ನಡೆದು, ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
ಮಂಡ್ಯ (ಡಿ.03): ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ, ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ತಳ್ಳಾಟ-ನೂಕಾಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಮಸೀದಿ ನಮ್ಮದೆಂದು ಘೋಷಣೆ, ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ
ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಸಮೀಪದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವಾತಾವರಣ ಬಿಸಿಯೇರಿತು. ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಮಸೀದಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಮಸೀದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಮಾಡಿ, 'ಆ ಜಾಗ ನಮ್ಮದು' ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬೂದುಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಕೆಲವು ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಮಸೀದಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಇಳಿಜಾರಿನ (ಇಳಿ ತೆಗೆದು) ಬಳಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆದರು. ತಕ್ಷಣವೇ, ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಗುಂಪು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಕಡೆಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿತು.
ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್, ನೂಕಾಟ
ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಮಸೀದಿ ಕಡೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ತಡೆದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲಕಾಲ ತೀವ್ರ ನೂಕಾಟ-ತಳ್ಳಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ, ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಕುಣಿದು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಗಂಜಾಂ ದರ್ಗಾ ಬಳಿಯೂ ಭಜನೆ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಯು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಗಂಜಾಂನಲ್ಲಿರುವ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಜಹೋರ್ ಷಾವಾಲಿ ದರ್ಗಾದ ಬಳಿ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದರ್ಗಾದ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಎರಡೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರು.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಶತಾಯುಷಿ ಅಜ್ಜಿ
ಈ ಹನುಮ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಮೂಲಕದ 103 ವರ್ಷದ ಶತಾಯುಷಿ ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಯೋವೃದ್ಧೆ ಗಂಜಾಂನಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದವರೆಗಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ನಡೆದು ಸಾಗಿದ್ದು, ಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಬಿಗುವಿನ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ನಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಗಲಭೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಲಗೋಡ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.