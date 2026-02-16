ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ₹20 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರದಿಂದಲೇ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪರವಾನಗಿ (ಲೈಸೆನ್ಸ್) ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ₹20 ಲಕ್ಷ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಐಡಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜಯ್ಯ ಮಠ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಸಿಎ ದಂಡ ಪಾವತಿ, 3 ವರ್ಷಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅವಧಿ
Directorate General of Civil Aviation (ಡಿಜಿಸಿಎ) ವಿಧಿಸಿದ್ದ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾನ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಂದಿನವರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಈ ವಾರ ಆರಂಭ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಡಿಬಿಒಆರ್ (DBOR) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಾರದಲ್ಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಜಯ್ಯ ಮಠ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹12 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗೂ ದಾರಿ
ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅವಧಿ – ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
UDAN Scheme (ಉಡಾನ್) ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಂಜಯ್ಯ ಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರವಿದೆ. ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಯತ್ನ
ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮರು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಎಸ್ಐಡಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಹಾಸನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿಳಂಬ
ಹಾಸನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 20 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ₹21 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು 10 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನವಿ ಮುಂಬೈ ಸಂಪರ್ಕದ ಭವಿಷ್ಯ ಯೋಜನೆ
ನವಿ ಮುಂಬೈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿಚಾರ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಜಯ್ಯ ಮಠ ಹೇಳಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣ, ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಗೋ ಸೇವೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.