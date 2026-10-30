ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇವಾಲಯದ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದದ ದರವನ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಮ್. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಸಚಿವರು, ತಕ್ಷಣವೇ ದರವನ್ನು 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನ (ಅ.30): ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇವಾಲಯದ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಮ್. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದದ ದರವನ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಚಿವರು, ತಕ್ಷಣವೇ ದರವನ್ನು 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವರ ಸೂಚನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೀಗ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದದ ಬೆಲೆಯನ್ನು 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದೇಗುಲದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಸಚಿವ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 'ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗಬೇಕು. ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗರಂ ಆದ ಸಚಿವರು, ತಕ್ಷಣವೇ ದರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು.
ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್: ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು?
- ಹಾಸನಾಂಬೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಸ್ಕಾನ್ (ISKCON) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಾಡುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕೇವಲ 57 ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
- ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 57 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ 57 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಾಗ ಭಕ್ತರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಕೇವಲ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ (ಎರಡು ಲಾಡು) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಚಿವರ ಈ ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹಾಸನಾಂಬೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.