ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಜುಲೈ 1ರ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ (ಫುಟ್ಪಾತ್) ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು
ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ (ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್) ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸುಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲು ನಾವು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಕೇವಲ 15 ರಿಂದ 20 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವ 2 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 'ಆದ್ಯತಾ ರಸ್ತೆಗಳು' (Priority Roads) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒತ್ತುವರಿದಾರರಿಗೆ ಜುಲೈ 1ರ ತನಕ ಕೊನೆಯ ಡೆಡ್ಲೈನ್!
ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ತೆರವು: ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಗಡಿ-ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಜುಲೈ 1ರ ಒಳಗಾಗಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ದಂಡ: ಜುಲೈ 1ರ ನಂತರವೂ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒತ್ತುವರಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಿಗೂ ಬ್ರೇಕ್: ಕೇವಲ ಅಂಗಡಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು (Signboards) ಸಹ ಒತ್ತುವರಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬಡವರು ಜೀವನ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಜನರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ನುಡಿದರು.
ಫುಟ್ಪಾತ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಯಿಂಗ್: ಬಿಡಾಡಿ ವಾಹನಗಳ ಹರಾಜು!
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ನೋ-ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್: ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಟೋಯಿಂಗ್ (Towing) ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಬಿಡಾಡಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ 10ರ ಗಡುವು: ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಧೂಳು ಹಿಡಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ, ಮಾಲೀಕರಿಲ್ಲದ ಬಿಡಾಡಿ ವಾಹನಗಳ (Scrap/Abandoned Vehicles) ಮೇಲೆ ಜುಲೈ 1ರಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಚ್ಚಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಹನಗಳ ಹರಾಜು: ಜುಲೈ 10ರ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಲೀಕರು ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹರಾಜು (Auction) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.
"ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ (ಜನಪ್ರಿಯತೆ) ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಬೈಯಬಹುದು. ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಸಿದ್ಧ" ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡರು ತಮಗಿರುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಫುಟ್ಪಾತ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ 70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ, ಕಿತ್ತುಹೋಗಿರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾದ 2 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ಯತಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ (ಪಾಟ್ ಹೋಲ್) ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: 77 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ
ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ (Pot-hole filling) ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಳೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್: ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಮೊದಲು 'ಬಾಕ್ಸ್ ಶೇಪ್'ನಲ್ಲಿ (ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿ) ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ರೋಲರ್ ಬಳಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಕೆ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೈಯಿಂದ (ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಆಗಿ) ಡಾಂಬರು ಹಾಕುವ ಬದಲಿಗೆ, ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳ (Machines) ಮೂಲಕವೇ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು (Contractors) ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಸಂಧಿಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ (Junctions) ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ 77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.