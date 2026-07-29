ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ತಾವರೆಕೆರೆ, ಐಐಎಂ-ಬಿ, ಹುಳಿಮಾವು, ಮತ್ತು ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ (Pink Line) ಮಾರ್ಗದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ (Last-mile connectivity) ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ (Two-wheeler parking) ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊರಲು ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು (RFP - Request for Proposal) ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯ?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎತ್ತರಿಸಿದ (Elevated) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ತಾವರೆಕೆರೆ, ಐಐಎಂ-ಬಿ (IIM-B), ಹುಳಿಮಾವು, ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ:
ಎಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ?
ಈ ನಾಲ್ಕು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 575 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣವಾರು ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
- ತಾವರೆಕೆರೆ ನಿಲ್ದಾಣ: 155 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು
- ಐಐಎಂ-ಬಿ ನಿಲ್ದಾಣ: 155 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು
- ಹುಳಿಮಾವು ನಿಲ್ದಾಣ: 155 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು
- ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ನಿಲ್ದಾಣ: 110 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು
- ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ: ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ!
ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅತ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
- ಮೊದಲ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಗೆ: ₹15
- ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಂಟೆಗೆ: ₹5
- ಇಡೀ ದಿನದ (Full Day) ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ: ₹30
- ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ .
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳು
ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಾಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಪರವಾನಗಿ (License) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕನಿಷ್ಠ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ₹12 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ (Positive Net Worth) ಹೊಂದಿರುವ ನೊಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲಿದೆ?
ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಮತ್ತು ತಾವರೆಕೆರೆ ನಡುವಿನ 7.5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅದೇ ದಿನದಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ ಉಳಿದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ತಾವರೆಕೆರೆಯಿಂದ ನಾಗವಾರದವರೆಗಿನ ಭೂಗತ (Underground) ಮಾರ್ಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಪರ್ಪಲ್ (ನೇರಳೆ) ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ (ಹಸಿರು) ಲೈನ್ಗಳ ಹಲವಾರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ಹಾಗೂ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್, ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಎತ್ತರಿಸಿದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.