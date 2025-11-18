ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆಯ ತವರಾದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ರೇಷ್ಮೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯಾಗುವವರೆಗಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.18): ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದು, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಯುಗದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಅದರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ (CSB) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಥೆ (NSSO) ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ಎಸ್. ಮಂತ್ರಿರಾ ಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು 120 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಬಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ (2026) ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ನವೀನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿದ್ದು, ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳದಿಂದ ಕೋಕೂನ್ವರೆಗೆ, ನೂಲಿನಿಂದ ನೇಯ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆಯ ವಿಕಸನದ ವಿವರವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡಾ. ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಚೀನಾ, ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ
ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಸಿಎಸ್ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 2,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ರೇಷ್ಮೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲಾದ ವಿಭಾಗವು ರೇಷ್ಮೆ ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಸೆರಿ-ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ
ಸೆರಿ-ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2024 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕವು ದೇಶದ ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 32 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11,526 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, 1,48,704 ರೈತರು ಮತ್ತು 6,749 ರೀಲರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. 2023-24 ರಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕವು 12,463 ಟನ್ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ 2,806 ಟನ್ ಬೈವೋಲ್ಟೈನ್ ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು 9,657 ಟನ್ ಮಲ್ಟಿವೋಲ್ಟೈನ್ (ಮಿಶ್ರ ತಳಿ) ರೇಷ್ಮೆ ಸೇರಿವೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೇಷ್ಮೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ರೇಷ್ಮೆ ದಾರವನ್ನು ಮುಂಬರುವ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು.