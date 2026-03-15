ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಮುಲ್, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪರಭಕ್ಷಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ (ಬಮುಲ್), ಹಾಲು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೈತರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಯೋಗ (ಸಿಸಿಐ) ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ವೇದಿಕೆಗಳು ಲೀಟರ್ಗೆ 1 ರೂ.ಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಂಟಕ
ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಂತ್ರಕಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್, ಇಂತಹ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ತಂತ್ರಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಹಾಲು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ರೈತರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಸಣ್ಣ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಾನದ ದುರುಪಯೋಗ
ಇಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಪರಭಕ್ಷಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಸಮನಾ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಾನದ ದುರುಪಯೋಗವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸುರೇಶ್ ಸಿಸಿಐ ಅನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬಮುಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಡೈರಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ದೇಶ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.