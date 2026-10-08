ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ೬ನೇ ಹಂತದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿರುವ ಮಂಡ್ಯದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರೈತರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡ್ಯ: ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆರನೇ ಹಂತದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಾವೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸಿದರು.
ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಬಿ.ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 6ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 6 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು
ರೈತ ನಾಯಕಿ ಸುನಂದಾ ಜಯರಾಂ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇ ಮೊದಲು ಕೃಷಿಗೆ ನಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. 18 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. 11 ಎಕರೆಗೆ ಕುಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದರೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಇಂಡುವಾಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ೮೦೦ ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯೂ ದೂರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಿವಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನೀರಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ನಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗದು. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಎ.ಎಲ್.ಕೆಂಪೂಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರನೇ ಹಂತದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಡಿವ ನೀರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆ ರೈತರ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಬೋರಯ್ಯ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕು ರೈತಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ, ಶಂಭೂನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ಎನ್.ಎಲ್.ಭರತ್ರಾಜ್, ಕಾರಸವಾಡಿ ಮಹದೇವು, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ನಿಂಗೇಗೌಡ, ಸೋಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಎಂ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣ, ಸಿ.ಎಂ.ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.