ತರೀಕೆರೆ ನಿವಾಸಿ ರೂಪಾ ಅವರು ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ನಗದು ಇದ್ದ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರು. ಬೀರೂರು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಬೀರೂರು: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣವಿದ್ದ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ವೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ತರೀಕೆರೆ ನಿವಾಸಿ ರೂಪಾ ಎಲ್. ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ತರೀಕೆರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೆ
ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರೂಪಾ ಅವರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಬೀರೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಬೀರೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು
ಪತ್ತೆಯಾದ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 118 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ₹20,000 ನಗದು ಇದ್ದುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ನಂತರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
GRP ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರ
ಬೀರೂರು ಜಿಆರ್ಪಿ (Government Railway Police) ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಎಲ್. ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಯೋಗೀಶ್ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಎಎಸ್ಐ ನವೀನ್ ಅವರು ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಿರೀಶ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಘಟನೆ
ಈ ಘಟನೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.