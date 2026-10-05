ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು-ಮಡ್ಗಾಂವ್ ನಡುವಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾರವಾರದವರೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ಹೊರಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಾರವಾರದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ಹೊರಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಮಂಗಳೂರು-ಮಡ್ಗಾಂವ್ ನಡುವಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 56616 (ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ - ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಈ ರೈಲು ಮಡ್ಗಾಂವ್ವರೆಗೆ ತೆರಳುವ ಬದಲು ಕಾರವಾರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಈ ರೈಲು ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 56615 (ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15 ಕ್ಕೆ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ಈ ರೈಲು, ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಬದಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:24 ಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ದಿನಗಳಂದು ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ನಡುವಿನ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ರೈಲು ಹೊರಡುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಹಳಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಡ್ಗಾಂವ್ - ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 56615) ರೈಲು ಕೆಳಗಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ತಡವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ:
1 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ವಿಳಂಬ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 11, 16 ಮತ್ತು 18 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15 ಕ್ಕೆ ಮಡ್ಗಾಂವ್ನಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ಈ ರೈಲು 1 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:45 ಕ್ಕೆ ಮಡ್ಗಾಂವ್ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.
2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ವಿಳಂಬ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 13 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಈ ರೈಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ 4:55 ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22149 (ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಪುಣೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬೈ-ವೀಕ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ಎರ್ನಾಕುಲಂನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಈ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಕೊಂಕಣ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ 2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ).
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಎನ್ಟಿಇಎಸ್ (NTES) ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ರೈಲುಗಳ ನಿಖರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.