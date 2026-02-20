ಕಾರವಾರದ ಕಾಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ, ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷದ ಅಪರೂಪದ 'ಗ್ರೀನ್ ಸೀ ಟರ್ಟಲ್' ಪ್ರಭೇದದ ಆಮೆಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೈತ್ಯ ಆಮೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಫೆ.20): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದ ಕಾಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರವಾರ ನಗರದ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಆಮೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ:
ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ವಸ್ತುವೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ದೈತ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಆಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಗೃತಗೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾರವಾರದ ಮರೈನ್ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ (Marine Forest Wing) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಆಮೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
60 ವರ್ಷದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದ:
ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಈ ಆಮೆಗೆ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ 'ಗ್ರೀನ್ ಸೀ ಟರ್ಟಲ್' (Green Sea Turtle) ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಇಂತಹ ಆಮೆಗಳು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಮೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:
ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಮೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಪಶುವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಮೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದೆ. ನೂರು ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ತೂಕವಿರುವ ಈ ಆಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಆಮೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಮರೈನ್ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಜೀವಚರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜವಾದರೂ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಗ್ರೀನ್ ಸೀ ಟರ್ಟಲ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.