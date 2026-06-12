ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಿಸಲು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಬಿಕಾನೇರ್ಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಶವಂತಪುರ-ಜೈಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಖತಿಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೇಸಿಗೆಯ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಮನಗಂಡು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್ಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಶವಂತಪುರ-ಜೈಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಖತಿಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ದಿನಾಂಕ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ನಿಲುಗಡೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಯಶವಂತಪುರ - ಬಿಕಾನೇರ್ - ಯಶವಂತಪುರ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06543 / 06544 ಯಶವಂತಪುರ - ಬಿಕಾನೇರ್ - ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಲಾ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06543 (ಯಶವಂತಪುರ - ಬಿಕಾನೇರ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು): ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರದಂದು ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 17.06.2026 ರಿಂದ 24.06.2026 ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06544 (ಬಿಕಾನೇರ್ - ಯಶವಂತಪುರ ವಿಶೇಷ ರೈಲು): ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಬಿಕಾನೇರ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಈ ಮರುಪ್ರಯಾಣದ ರೈಲಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 20.06.2026 ರಿಂದ 27.06.2026 ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಸಮಯ (Timings), ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ನಿಲುಗಡೆಗಳು (Stoppages) ಹಾಗೂ ಬೋಗಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ (Coach Composition) ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಓಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.
2. ಯಶವಂತಪುರ - ಜೈಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಖತಿಪುರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತು ಸುಲಭದ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ವಾಯುವ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20667 / 20668 ಯಶವಂತಪುರ - ಜೈಪುರ - ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ 'ಖತಿಪುರ' (Khatipura) ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತೃತ ಸೇವೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಖತಿಪುರ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ವಿವರ:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20667 (ಯಶವಂತಪುರ - ಖತಿಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್): ದಿನಾಂಕ 18.06.2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಈ ರೈಲು ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು ಜೈಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಖತಿಪುರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:25 ಗಂಟೆಗೆ ಜೈಪುರ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಲುಗಡೆ ಪಡೆದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:35 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಅದೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:05 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ನಿಲ್ದಾಣವಾದ ಖತಿಪುರವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20668 (ಖತಿಪುರ - ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್): ದಿನಾಂಕ 20.06.2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಈ ರೈಲು ಜೈಪುರದ ಬದಲಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಖತಿಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಮರುಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ರಾತ್ರಿ 21:20 (9:20 PM) ಗಂಟೆಗೆ ಖತಿಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು, ರಾತ್ರಿ 21:50 (9:50 PM) ಗಂಟೆಗೆ ಜೈಪುರ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ 22:05 (10:05 PM) ಗಂಟೆಗೆ ಯಶವಂತಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ.
ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ರೈಲಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಿತ ಓಡಾಟದ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ನಿಲುಗಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಜೈಪುರದಿಂದ ಖತಿಪುರ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಸಮಯ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಿತ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧಿಕೃತ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ (IRCTC) ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.