ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 'ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ (ಮಾಲಿಕತ್ವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ) ವಿಧೇಯಕ 2026' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಕರಡು ವಿಧೇಯಕವು ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ (ಮಾಲಿಕತ್ವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ) ವಿಧೇಯಕ 2026’ ರ ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಂದು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘಗಳ (RWA) ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆ?
ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹಣದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಕರಡು ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು
ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿ, ಏಕರೂಪದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರುವುದು ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ: ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಲಿಫ್ಟ್, ಈಜುಕೊಳ, ಗಾರ್ಡನ್ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ (Common Areas) ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ: ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ (Maintenance) ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡ ನಿಧಿಯ (Corpus Fund) ಪಾರದರ್ಶಕ ಬಳಕೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಡಳಿತ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕಡ್ಡಾಯ: ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ, ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು (Maps) ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ವೇದಿಕೆ: ಬಿಲ್ಡರ್–ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿವಾದಗಳ ಶೀಘ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ವೇದಿಕೆ (Grievance Cell) ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾನೂನು ಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು?
- ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ:
- ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾಲೀಕರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಸಂಘದ ಬೈ-ಲಾ (By-law) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು (Common Area) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಇತರ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
- ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
- ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡದ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
- ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಂಘವು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬಹುದು. ಮಾಲೀಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಂಘವೇ ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರಿದ್ದರು. ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಇನ್ನುಳಿದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ಖುದ್ದಾಗಿ ಆಲಿಸಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಈ ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.