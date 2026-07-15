Kannada

ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ₹250 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಡಿ

karnataka-districts Jul 15 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Asianet News
Kannada

ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕ–ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮಹಾಜನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯೇ ಅಂತಿಮ ಎಂಬ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು

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ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹250 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹ

Image credits: Asianet News
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ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡ ಸೇನೆಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಬಿರಾದಾರ ಅವರ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Image credits: Asianet News

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