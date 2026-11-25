ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಘಟಕ-1 ನವೆಂಬರ್ 22ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ‘ಕ್ರಿಟಿಕಾಲಿಟಿ’ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾರವಾರ: ದೇಶದ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎನಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಘಟಕ-1 (KGS-1), 25 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ‘ಕ್ರಿಟಿಕಾಲಿಟಿ’ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ, ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NPCIL) ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಕೈಗಾ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಘಟಕ- 1 ನ. 22ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಟಿಕಾಲಿಟಿ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಣು ವಿದಳನ ಸರಪಳಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ(ಎನ್ಪಿಸಿಐಎಲ್) ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2025ರ ಏ. 1ರಂದು ಇಎಂಸಿಸಿಆರ್ ಮತ್ತು ಇಎಂಎಫ್ಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಘಟಕವು ಕೇವಲ 600 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಾಲಿಟಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಾಲಿಟಿ ತಲುಪಿದ ಎನ್ಪಿಸಿಐಎಲ್ನ ಮೊದಲ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕೆಜಿಎಸ್- 1 ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯು ಕೈಗಾ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಪಾರ ಪರಿಶ್ರಮ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿ, ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಿತ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾ ತಂಡ, ಎನ್ಪಿಸಿಐಎಲ್ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಸ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಣು ವಿದಳನ ಸರಪಳಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾದ ಹಂತವನ್ನು ‘ಕ್ರಿಟಿಕಾಲಿಟಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
37,670 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ 962 ದಿನಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ
ಕೈಗಾ ಘಟಕ-1 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಾಲಿಟಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಈ ಘಟಕವು ಒಟ್ಟು 37,670 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಪೂರೈಸಿತ್ತು.
ಇದೇ ಘಟಕವು 2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು 962 ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. 99.3% ಸ್ಥಾವರ ಲೋಡ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಈ ಸಾಧನೆಯು, ಬ್ರಿಟನ್ನ (UK) ಹೈಶಮ್-II (ಯುನಿಟ್ 8 / ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 2) ಸ್ಥಾವರ ಹೊಂದಿದ್ದ 940 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿತ್ತು.
600 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಾಲಿಟಿ – ಎನ್ಪಿಸಿಐಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ
2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು EMCCR (ಎನ್-ಮಾಸ್ ಕೂಲಂಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಬದಲಿ) ಮತ್ತು EMFR (ಎನ್-ಮಾಸ್ ಫೀಡರ್ ಬದಲಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಜೀವಿತಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಘಟಕ-1ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 600 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕ್ರಿಟಿಕಾಲಿಟಿ ಸಾಧಿಸಿದ KGS-1, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ NPCIL ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ‘ಎಕ್ಸ್’ (X) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ NPCIL, "ಕೇವಲ 600 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ ತಲುಪಿದ KGS-1 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರೆ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಮರ್ಪಣೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಿತ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.
ಕೈಗಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ: 2,280 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಗುರಿ
ಕೈಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಲಾ 880 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಣು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1,400 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಆರು ಘಟಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಯೋಜಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 2,280 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ 700 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ PHWR ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು
ಕೈಗಾ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 700 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಹೆವಿ-ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿವೆ (PHWR). ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಮೂರು 700 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ PHWR ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಾದ KAPS-3 & 4 ಮತ್ತು RAPP-7 ಈಗಾಗಲೇ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಲುದಾರರೇ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ’ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.