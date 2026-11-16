ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದರೆ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆದರೂ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜಾಕ್ ಅನಿಲ್ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದರೆ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆದರೂ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜಾಕ್ ಅನಿಲ್ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇವರು, ಇಂದು ಹಲಸಿನ ಗಿಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳ ರೈತರಿಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಅನಿಲ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಕರ್ಮಭೂಮಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಬಕ ಸಮೀಪದ ಅಳಕೆ ಮಜಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನಿಕಲ್ಲು ನರ್ಸರಿ ಜಾಕ್ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮದ ಕೇಂದ್ರ. ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದವರಾದ ಅನಿಲ್, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಹಲಸಿನ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಲಸಿನ ಕೃಷಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗಿಡಗಳ ಡೆಲಿವರಿ
ಜಾಕ್ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಲ್ಲ; ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಎಂಡ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಹೋಂ ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 300ರಿಂದ 400 ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಗಿಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಿಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆ ಅಥವಾ ತೋಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ 'ನಿನ್ನಿ ತಾಯಿ' ಹಲಸು
ಅನಿಲ್ ಅವರ ನರ್ಸರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ 'ನಿನ್ನಿ ತಾಯಿ' ಎಂಬ ಹಲಸಿನ ತಳಿ. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ತಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಲಸಿನ ಬೇರುಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಯ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಳಿಗೆ 'ನಿನ್ನಿ ತಾಯಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಳಿಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲಸು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಲಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅನಿಲ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಮರ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಂಬೆಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮರ ಹತ್ತದೆ ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಕೀಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಎಳೆಕಾಯಿಗೂ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎಳೆಕಾಯಿಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಎಳೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರಿಂದ ಎಳೆಕಾಯಿ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಎಳೆಕಾಯಿಗೆ ರೈತರಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಸುಮಾರು 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ತಳಿಗಳು ಇಂತಹ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿವರಣೆ.
ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 350ರಿಂದ 400 ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಅವಕಾಶ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಲಸಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ನಿನ್ನಿ ತಾಯಿ' ತಳಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 12 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 350ರಿಂದ 400 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಸರಾಸರಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬಂದರೂ 400 ಮರಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ. ನಿಜವಾದ ಆದಾಯವು ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇಳುವರಿ, ಹವಾಮಾನ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಮೊದಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕಾಯಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೌಶಲ್ಯವೇ ಬದುಕಿಗೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು
ಜಾಕ್ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನರ್ಸರಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿತ ಅವರು, ಹಲಸಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಮದ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ಯಾಚ್ ಬಡ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆಯಿತು.
ಅವರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಲಸಿನ ತಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಾಗೂ ದೇಶಗಳ ಹಲಸಿನ ತಳಿಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.