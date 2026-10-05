ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ 45 ಪೈಸೆ ಪಾವತಿಸಿ 'ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ, ಸಾವು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಮೆ ನೆರವಾಗಲಿದ್ದು, ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.05): ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ (IRCTC) ನೀಡುವ 'ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್' (Travel Insurance) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 45 ಪೈಸೆ ಅಥವಾ 1 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನೇಕರು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಪೈಸೆಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ 'ಗ್ರೂಪ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕವರೇಜ್' (Group Risk Coverage) ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಇರುವ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ವೆಚ್ಚ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ.
ಈ ವಿಮೆಯ ಲಾಭಗಳೇನು?
- ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಸಾವು: ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಸಾವು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ: ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚು: ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ: ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ:
ಈ ವಿಮೆಯು ಕೇವಲ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಬರುವ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ರೈಲು ಹಳಿ ದಾಟುವಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾಮಿನಿ ವಿವರ ತುಂಬುವುದು ಮುಖ್ಯ:
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಬರುವ ನಾಮಿನಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಣ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ 'Yes' ಎಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.