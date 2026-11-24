ಮಂಡ್ಯ-ಮದ್ದೂರು ಬಳಿ 5 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ರಾಮನಗರ: ಮಂಡ್ಯ-ಮದ್ದೂರು ಬಳಿ 5 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಾಗ ನಾನು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿ. ಜಾಗ ಕೊಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಮೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಮಾಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಂಡ್ಯ-ಮದ್ದೂರು ಬಳಿ ಜಾಗ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದರು.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಡ್ಬೇಕು
ಈಗ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದವರ ಖುಣ ತೀರಿಸೋದು ಬೇಡ. ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಜನರ ಋಣವನ್ನಾದರು ತೀರಿಸಲಿ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ, ಈಗ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಡೌವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ, ಅಸೂಯೆ ಪಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 25 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಋಣ ತೀರಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತಿದೆ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಯೇ ಹೊರತು, ಒಂದು ಜಾತಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.70 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 1.50 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಾಭ ಪಡೆದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 74 ರಿಂದ 76 ಸಾವಿರ ಹಣ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಯಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಗೂ ಆ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 3500 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನೀಡಿಕ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ವಿಸ್ಕಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದವರು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ - ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಸಚಿವರಾದ ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಎಸ್.ರವಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಂ.ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ರಾಜು, ಕೆಎಂಎಫ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ನಾಗರಾಜು, ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಮಂಜು, ಜಿಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ರಮೇಶ್ , ತಾಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೀಶ್ , ಡಿ.ಎಂ.ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಬಿಡದಿ - ಕೂಟಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗಂಗಾಧರ್ , ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಶವಂತ್ ವಿ.ಗುರುಕರ್, ಎಸ್ಪಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್, ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ಅನ್ಮೋಲ್ ಜೈನ್ , ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.
ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
-ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ , ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಮೂಲ್