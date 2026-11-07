ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಕೈತುಂಬ ಸಂಬಳ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಸಾಲಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಭರತ್ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಕೈತುಂಬ ಸಂಬಳ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಸಾಲಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಭರತ್ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭರತ್, ಇದೀಗ ಯುರೋಪ್ನ ಲಿಥುವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,500 ಯುರೋ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಸಂಬಳ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ಲಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಓದಿದ ಯುವಕ ಈಗ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್!
ಭರತ್ ಮೂಲತಃ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರು. ಇವರು ಬಿಎ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಓದಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇತರರ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಓಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ್ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇವರ ಹೆಗಲೇರಿತ್ತು. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಔಷಧಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಭರತ್, ಓಲಾ ಮತ್ತು ಉಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹40 ಸಾವಿರ ಉಳಿಸುವಷ್ಟು ಆದಾಯವೂ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ ತಾವು ಚಾಲಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರನ್ನು ಅದೇ ವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಗೌರವಕ್ಕಿಂತ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವವಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು.
ಯುರೋಪ್ಗೆ ಬರಲು ₹8 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು!
ಲಿಥುವೇನಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲು ಭರತ್ ಸುಮಾರು ₹8 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಎರಡು-ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕವೂ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಡ್ 95, ಟ್ಯಾಕೋಗ್ರಾಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿವಾಸದ ಅನುಮತಿ (TRC) ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭರತ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಡ್ 95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳು, ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಟ್ಯಾಕೋಗ್ರಾಫ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ, ಊಟ-ವಸತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು!
ಭರತ್ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 87 ಯುರೋ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,500 ಯುರೋ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರು ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲೇ ಮಲಗಲು ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಊಟವನ್ನೂ ಅವರೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹30 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹40 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ದುಬಾರಿ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರೆಡ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ₹100 ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಅರಮನೆಯಂತಿದೆ 40 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಲಾರಿ!
ಭರತ್ ಓಡಿಸುವ ಟ್ರಕ್ನ ಒಳಭಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 40 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಜಿಪಿಎಸ್, ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿವೆ. ಚಾಲಕನ ಆಸನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೀಟನ್ನು ಬೇಕಾದಂತೆ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬಹುದು. ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರತ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಟ್ರಕ್ನೊಳಗೆ ಎರಡು ಬೆಡ್ಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚಾಲಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಎಸಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಹೀಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಮತ್ತು ಇತರ ಮನರಂಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಇವೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 9 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಭರತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 8ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾಲಕರಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ಕೆಲಸವಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ವೀಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 1,000ರಿಂದ 1,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆ ದೇಶಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೋವು!
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಭರತ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯೂ ಇದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು, ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಅವರದು.
ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಎ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಭರತ್, ಇಂದು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಕೇವಲ ₹3 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳದ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಠದ ಕಥೆಯೂ ಹೌದು.